На Дніпропетровщині пропав підліток: фото і прикмети

У Калинівці Солонянського району Дніпропетровської області пропав неповнолітній Карім Карпик.

Хлопця шукають з 9 листопада, повідомляє пресслужба поліції Дніпропетровської області.

Зниклий Карім Карпик Пресслужба поліції Дніпропетровської області

"9 листопада близько 17:00 неповнолітній Карім Карпик – житель с. Калинівка Солонянського району Дніпропетровської області, пішов з дому і до теперішнього часу не повернувся", – сказано в повідомленні.

Підлітку на вигляд 15-16 років, зріст 175 см, худорлявої статури, волосся темно-русяве, обличчя овальне, смугляве, очі карі.

Зниклий був одягнений в синю куртку, чорні джинси, сірий светр, білу спортивну кофту, чорні черевики, чорну шапку з малюнком у вигляді блакитних плям.

Прохання до всіх, хто володіє будь-якою інформацією про місце знаходження хлопця, повідомити по телефону (098) 218 ​​13 27 або на спецлінію "102".

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі ввечері 10 листопада на проспекті Богдана Хмельницького на зупинці виявили нетверезу жінку, яка заснула на плечі у своєї дитини. Наляканого і змерзлого малюка рятували небайдужі городяни.

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