На Дніпропетровщині продовжаться грози і штормовий вітер

Погода в Дніпрі та області

У Дніпрі очікується різке погіршення погодних умов. Так, з 16 по 17 червня в місті і області прогнозують дощі з грозами, град і сильні пориви вітру.

Дніпропетровським регіональним центром з гідрометеорології оголошено штормове попередження I рівня небезпеки. Про це йдеться на сайті Головного управління з надзвичайних ситуацій.

Прогнозується:

16 червня: Мінлива хмарність, місцями короткочасні дощі, грози. Вітер східний, під час опадів шквал 15-20 м/с. Температура повітря вночі 13 °-18 °, вдень 24 °-29 °.

Прогноз погоди в Дніпрі та області

17 червня: Мінлива хмарність, вночі і вдень невеликі дощі. У деяких районах області град. Вітер східний 7-12 м/с. Температура повітря вночі 13 °-18 °, вдень 24 °-29 °.

Прогноз погоди в Дніпрі та області

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Україні у вівторок, 16 червня, очікується спекотна, але одночасно дощова погода.