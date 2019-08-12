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На Дніпропетровщині "прикрили" два гральні заклади

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У Кривому Розі співробітники правоохоронних органів закрили два незаконні гральні заклади.

Обладнані зали, в яких надавали послуги грального бізнесу, поліцейські виявили в металургійному районі міста. Про це повідомили в прес-службі Національної поліції в Дніпропетровській області.

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Money Insider

З приміщень вилучили обладнання з встановленим спеціальним програмним забезпеченням. 20 одиниць комп'ютерної техніки та флеш-накопичувачі направили на експертне дослідження.

На даний момент поліція встановлює осіб, які організовували незаконну гральну діяльність.

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Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Дніпропетровщині розшукують зниклу жінку. Бакун Ольга Володимирівна вже більше тижня не з'являється вдома. За кілька днів до зникнення жінка влаштувалася на роботу до ромів.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
Національна поліція України поліція дослідження
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