На Дніпропетровщині "прикрили" два гральні заклади

У Кривому Розі співробітники правоохоронних органів закрили два незаконні гральні заклади.

Обладнані зали, в яких надавали послуги грального бізнесу, поліцейські виявили в металургійному районі міста. Про це повідомили в прес-службі Національної поліції в Дніпропетровській області.

У Кривому Розі "прикрили" підпільні заклади Money Insider

З приміщень вилучили обладнання з встановленим спеціальним програмним забезпеченням. 20 одиниць комп'ютерної техніки та флеш-накопичувачі направили на експертне дослідження.

На даний момент поліція встановлює осіб, які організовували незаконну гральну діяльність.

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