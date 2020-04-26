На Дніпропетровщині позакривали всі основні кладовища і виставили патрулі

У неділю, 26 квітня, в Дніпропетровській області в поминальні дні закрили основні кладовища.

На входах в кладовища виставили поліцейські патрулі. Про це повідомили в прес-службі Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

"У поминальні дні доступ до кладовищ Дніпропетровщини обмежили. Все – щоб не допустити масових скупчень людей в карантин. Відповідні рішення прийняли місцеві комісії з питань ТЕБ та НС. Зараз наші бригади виїхали в міста області, щоб проінспектувати виконання обмежувальних заходів. Як свідчать перевірки, входи в кладовища закриті. За тим, щоб ніхто не потрапив на їх територію, стежать патрулі поліції і Нацгвардії ", – йдеться в повідомленні.

На Дніпропетровщині позакривали всі основні кладовища Пресслужба Дніпропетровської ОДА

З інспекцією від ОДА виїхали шість машин. Основні точки – Дніпро, Кам'янське, Кривий Ріг, Марганець, Нікополь, Новомосковськ, Павлоград, Синельникове. Всього в цих містах перевірять 20 кладовищ.

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