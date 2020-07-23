На Дніпропетровщині попрощалися з розвідником, загиблим в засідці під Зайцевим

Аліна Рашевська Життя міста 14:45, 23.07.2020 Оновлено: 14:48, 23.07.2020

У четвер, 23 липня, в селищі Водяне Дніпропетровської області пройшла церемонія прощання з бійцем 35-ї бригади Ярославом Журавлем, який отримав смертельні поранення під час засідки під Зайцевим.

Тіло сержанта на в'їзді до міста Верхньодніпровськ зустріли живим коридором ветерани-учасники АТО. Попрощатися з військовослужбовцем приїхали понад 30 військових, повідомляє "Суспільне".

Як розповів на своїй сторінці в Facebook військовий капелан Дмитро Поворотний, Ярослав загинув 14 липня, намагаючись забрати тіло командира Дмитра Красногрудя. Йому було 40 років. З 2015 року боєць пройшов всі гарячі точки: Мар'їнку, Піски, Авдіївську "Промку", Трьохізбенку, Гранітне.

Захисника поховають у селі Андріївка, де він народився і виріс. У Ярослава залишилися батьки, дружина і двоє дітей.

Скріншот
Facebook / Дмитро Поворотний

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що під Зайцевим на Донбасі 13 липня загинув морський піхотинець Дмитро Красногрудь.

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