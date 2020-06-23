На Дніпропетровщині попрощалися з майором ЗСУ, який пройшов Іловайський котел. Фото

У вівторок, 23 червня, в місті Кам'янське Дніпропетровської області провели в останню путь героя війни на Донбасі Романа Богатиря.

Він пройшов Іловайський котел, позбувся руки під час виконання бойового завдання на Луганщині, але до останнього допомагав побратимам у зоні бойових дій. Серце майора ЗСУ зупинилося 19 червня через тромб у легеневій артерії, повідомляє "5692.com.ua".

Попрощатися з військовослужбовцем прийшли товариші Романа з 39-го окремого мотопіхотного батальйону, рідні, волонтери і просто небайдужі містяни. Поховали героя на кладовищі в селі Світлогірському, де покояться його батьки.

У Кам'янському попрощалися з Романом Богатирем Фото з сайту "5692.com.ua"

У Кам'янському попрощалися з Романом Богатирем Фото з сайту "5692.com.ua"

У Кам'янському попрощалися з Романом Богатирем Фото з сайту "5692.com.ua"

"Я знав його як капітана Богатиря. Він був гарним командиром, яких, на жаль, поки мало. Якби було більше, я думаю, що і війна була б іншою. Він був чудовим батьком, добрим чоловіком, просто гарною людиною. Патріот України, який, незважаючи ні на що, в 2014 році пішов як офіцер виконувати свій обов'язок перед країною. Після поранення він уже не міг повернутися на війну. Дивлячись на те, що сьогодні відбувається в країні, його серце не витримало. Я вдячний долі, що був знайомий із Романом Богатирем, з усіма людьми, з якими мені довелося воювати. Слава йому! Герої на вмирають! Вони завжди залишаються в наших серцях, поки ми живемо!" – поділився молодший сержант 39-го батальйону Сергій Підсуха.

У Кам'янському попрощалися з Романом Богатирем Фото з сайту "5692.com.ua"

У Кам'янському попрощалися з Романом Богатирем Фото з сайту "5692.com.ua"

Роман Богатир пішов воювати у першу хвилю мобілізації. Пройшов через Іловайський котел сам і допоміг вибратися побратимам. Під час виконання бойового завдання захисник був серйозно поранений. За словами його друзів, у той день він разом з іншими бійцями прикривав енергетиків, які йшли відновлювати мережу після вибуху. Провідник виявився зрадником, і вся бойова команда опинилася в засідці ворога. Деякі військові були вбиті, багато хто отримав поранення. Роман тоді втратив руку.

У 2015 році за особисту мужність і героїзм, проявлені під час захисту державного суверенітету і територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час російсько-української війни, Роман був нагороджений "Орденом Богдана Хмельницького III ступеня". Через рік він демобілізувався з лав ЗСУ, однак продовжував служити Батьківщині до останнього дня життя.

У Кам'янському попрощалися з Романом Богатирем Фото з сайту "5692.com.ua"

У Кам'янському попрощалися з Романом Богатирем Фото з сайту "5692.com.ua"

"Він активно займався громадською та волонтерською діяльністю. Це була людина, якій не байдуже те, що відбувається навколо, яка намагалася хоч чимось допомогти хлопцям, які воюють, і тим, хто повернувся з війни", – розповів керівник "Штабу національної захисту Кам'янського" і радник мера з питань ветеранів ООС/АТО Віталій Чернявський.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Києві помер Роман Богатир – майор ЗСУ, заступник комбата 39-го батальйону, який пройшов Іловайський котел.