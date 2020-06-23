На Дніпропетровщині попрощалися з майором ЗСУ, який пройшов Іловайський котел. Фото
У вівторок, 23 червня, в місті Кам'янське Дніпропетровської області провели в останню путь героя війни на Донбасі Романа Богатиря.
Він пройшов Іловайський котел, позбувся руки під час виконання бойового завдання на Луганщині, але до останнього допомагав побратимам у зоні бойових дій. Серце майора ЗСУ зупинилося 19 червня через тромб у легеневій артерії, повідомляє "5692.com.ua".
Попрощатися з військовослужбовцем прийшли товариші Романа з 39-го окремого мотопіхотного батальйону, рідні, волонтери і просто небайдужі містяни. Поховали героя на кладовищі в селі Світлогірському, де покояться його батьки.
"Я знав його як капітана Богатиря. Він був гарним командиром, яких, на жаль, поки мало. Якби було більше, я думаю, що і війна була б іншою. Він був чудовим батьком, добрим чоловіком, просто гарною людиною. Патріот України, який, незважаючи ні на що, в 2014 році пішов як офіцер виконувати свій обов'язок перед країною. Після поранення він уже не міг повернутися на війну. Дивлячись на те, що сьогодні відбувається в країні, його серце не витримало. Я вдячний долі, що був знайомий із Романом Богатирем, з усіма людьми, з якими мені довелося воювати. Слава йому! Герої на вмирають! Вони завжди залишаються в наших серцях, поки ми живемо!" – поділився молодший сержант 39-го батальйону Сергій Підсуха.
Роман Богатир пішов воювати у першу хвилю мобілізації. Пройшов через Іловайський котел сам і допоміг вибратися побратимам. Під час виконання бойового завдання захисник був серйозно поранений. За словами його друзів, у той день він разом з іншими бійцями прикривав енергетиків, які йшли відновлювати мережу після вибуху. Провідник виявився зрадником, і вся бойова команда опинилася в засідці ворога. Деякі військові були вбиті, багато хто отримав поранення. Роман тоді втратив руку.
У 2015 році за особисту мужність і героїзм, проявлені під час захисту державного суверенітету і територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час російсько-української війни, Роман був нагороджений "Орденом Богдана Хмельницького III ступеня". Через рік він демобілізувався з лав ЗСУ, однак продовжував служити Батьківщині до останнього дня життя.
"Він активно займався громадською та волонтерською діяльністю. Це була людина, якій не байдуже те, що відбувається навколо, яка намагалася хоч чимось допомогти хлопцям, які воюють, і тим, хто повернувся з війни", – розповів керівник "Штабу національної захисту Кам'янського" і радник мера з питань ветеранів ООС/АТО Віталій Чернявський.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Києві помер Роман Богатир – майор ЗСУ, заступник комбата 39-го батальйону, який пройшов Іловайський котел.