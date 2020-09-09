У місті Павлоград Дніпропетровської області в останню путь провели старшого солдата Віталія Грицишина.

Він загинув, натрапивши на міну під час ліквідації пожежі, яка загрожувала позиціям військової частини, повідомили в пресслужбі Дніпропетровського обласного ТЦК та СП (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Віталій народився 21 липня 1982 року. Закінчив загальноосвітню школу №17 у місті Павлоград. У 2015 році його мобілізували, відслужив повну ротацію, а вже в 2016 році уклав контракт зі Збройними силами України.

На Дніпропетровщині попрощалися з бійцем, який підірвався на Донбасі. Фото пресслужби Дніпропетровського обласного ТЦК та СП

На Дніпропетровщині попрощалися з Віталієм Грицишиним. Фото пресслужби Дніпропетровського обласного ТЦК та СП

Проводити Віталія прийшли рідні та близькі, бойові побратими, шкільні друзі та вчителі, добровольці та волонтери, представники органів влади та військовослужбовці з різних структурних підрозділів.

Проводити Віталія прийшли рідні та близькі. Фото пресслужби Дніпропетровського обласного ТЦК та СП

В останню путь Віталія проводили і представники органів влади. Фото пресслужби Дніпропетровського обласного ТЦК та СП

На Дніпропетровщині попрощалися з Віталієм Грицишиним, який підірвався на міні. Фото пресслужби Дніпропетровського обласного ТЦК та СП

"Мій тато для мене був другом. Ми щоліта їздили разом на море, а коли був вільний час удома – грали в танки. Взагалі дуже весело проводили час", – із сумом каже син загиблого Назар.

Назар – син загиблого Віталія Грицишина. Фото пресслужби Дніпропетровського обласного ТЦК та СП

Син загиблого Назар із сумом згадує проведені моменти з батьком. Фото пресслужби Дніпропетровського обласного ТЦК та СП

Зазначимо, що саме ім'я "Назар" було написано на бронежилеті старшого солдата Грицишина, який він одягав на бойові чергування і який, на жаль, не врятував його від загибелі.

"Він був доброю та чуйною людиною, гарним другом. На нього завжди можна було покластися, бути впевненим у тому, що він не підведе", – розповіли бойові побратими Віталія.

На Дніпропетровщині попрощалися з Віталієм Грицишиним. Фото пресслужби Дніпропетровського обласного ТЦК та СП

Без рідної людини також залишилися старі батьки та брат. Віталій залишив про себе добру пам'ять у серцях людей, його поховали на місцевому кладовищі з усіма військовими почестями.

На Дніпропетровщині попрощалися з бійцем, який підірвався на Донбасі. Фото пресслужби Дніпропетровського обласного ТЦК та СП

На Дніпропетровщині попрощалися з бійцем, який підірвався на міні на Донбасі. Фото пресслужби Дніпропетровського обласного ТЦК та СП

Проводити Віталія прийшли рідні та близькі. Фото пресслужби Дніпропетровського обласного ТЦК та СП

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Добропіллі провели в останню путь старшого сержанта, командира кулеметного взводу 46-го окремого штурмового батальйону "Донбас" 54-ї ОМБр імені гетьмана Івана Мазепи Володимира Хоменка.