На Дніпропетровщині попрощалися з бійцем, який підірвався на Донбасі
У місті Павлоград Дніпропетровської області в останню путь провели старшого солдата Віталія Грицишина.
Він загинув, натрапивши на міну під час ліквідації пожежі, яка загрожувала позиціям військової частини, повідомили в пресслужбі Дніпропетровського обласного ТЦК та СП (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
Віталій народився 21 липня 1982 року. Закінчив загальноосвітню школу №17 у місті Павлоград. У 2015 році його мобілізували, відслужив повну ротацію, а вже в 2016 році уклав контракт зі Збройними силами України.
Проводити Віталія прийшли рідні та близькі, бойові побратими, шкільні друзі та вчителі, добровольці та волонтери, представники органів влади та військовослужбовці з різних структурних підрозділів.
"Мій тато для мене був другом. Ми щоліта їздили разом на море, а коли був вільний час удома – грали в танки. Взагалі дуже весело проводили час", – із сумом каже син загиблого Назар.
Зазначимо, що саме ім'я "Назар" було написано на бронежилеті старшого солдата Грицишина, який він одягав на бойові чергування і який, на жаль, не врятував його від загибелі.
"Він був доброю та чуйною людиною, гарним другом. На нього завжди можна було покластися, бути впевненим у тому, що він не підведе", – розповіли бойові побратими Віталія.
Без рідної людини також залишилися старі батьки та брат. Віталій залишив про себе добру пам'ять у серцях людей, його поховали на місцевому кладовищі з усіма військовими почестями.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Добропіллі провели в останню путь старшого сержанта, командира кулеметного взводу 46-го окремого штурмового батальйону "Донбас" 54-ї ОМБр імені гетьмана Івана Мазепи Володимира Хоменка.