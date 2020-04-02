На Дніпропетровщині поліція спіймала рецидивістку з наркотиками на десятки тисяч гривень

За збут наркотиків 1 квітня в місті Нікополь Дніпропетровської області поліцейські затримали 41-річну жінку.

При собі зловмисниця мала марихуану і метамфетамін, вартість яких на "чорному ринку" становить близько 18 тисяч гривень. Раніше вона неодноразово затримувалася за злочини, пов'язані з незаконним обігом наркотичних засобів, повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Всього у жінки вилучили 41 сліп-пакет з наркотиками і електронні ваги. Все це було направлено на експертизу.

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За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). Після проведення відповідних досліджень їй буде вручено повідомлення про підозру.

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