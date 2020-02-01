На Дніпропетровщині почалася епідемія грипу: люди масово звертаються до лікарень

У Дніпропетровській області захворюваність на ГРВІ та грип перевищила епідемічний поріг.

За останній тиждень кількість хворих зросла на 44%, а до лікарів звернулися понад 26,5 тисяч жителів області. Про це повідомили в пресслужбі Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

Через зростання захворюваності 944 окремих класів і 191 школу закрили на карантин. Всього майже 100 тисяч школярів регіону відправили на карантин.

"У нашій області на останній тиждень січня, як і прогнозувалося, припав пік захворюваності на грип та ГРВІ. 66% хворих - діти. Від ускладнень грипу з початку сезону помер одна дитина - в Дніпрі", - повідомили в департаменті охорони здоров'я ОДА.

Як зазначають медики, кращий метод профілактики грипу – вакцинація. Щеплення дозволить уникнути важких ускладнень хвороби. Зробити його можна протягом всього епідсезону. Для цього потрібно звернутися до сімейного лікаря.

Почалася епідемія грипу РБК-Україна

Крім цього лікарі порадили уникати близького контакту з хворими, частіше мити руки і намагатися менше торкатися обличчя. А також регулярно провітрювати приміщення.

При перших симптомах ГРВІ слід звернутися до сімейного лікаря, а не займатися самолікуванням, підкреслили в департаменті охорони здоров'я ОДА.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі цинічно пограбували машину швидкої допомоги. Невідомі розбили скло в машині і вкрали діагностичне обладнання, сумку з медикаментами і перев'язочним матеріалом.

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