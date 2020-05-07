На Дніпропетровщині підтвердили ще 20 випадків COVID-19

Карина Бондаренко Життя міста 10:00, 7.05.2020

За останню добу, 6 травня, на Дніпропетровщині зафіксували 20 нових випадків коронавирусної інфекції.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Захворіли сім жителів Дніпра, четверо з Кам'янського, по дві особи з Марганця і Кривого Рогу, передає пресслужба Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

Коронавірус в Дніпропетровській області: свіжа статистика
34 Канал

Всього на Дніпропетровщині лабораторно підтверджено 588 випадків COVID-19. Вже одужали 72 пацієнта. Чотири жителя регіону померли.

Як писав OBOZREVATEL раніше, лікар попередив, що існує небезпека зараження COVID-19 при покупці кави на винос, якщо продавець є безсимптомним носієм.

Коментувати
Дніпро Життя міста

Дивіться також

У Швеції, яка відмовилася від карантину, відзвітували про "жахливу" кількість жертв COVID-19

"Я цього не допущу!" Зеленський назвав старих політиків "хитрозробленими"

Продавали з націнкою в рази: як "Епіцентр К" озолотився за допомогою Тимошенка і Баума

В Україні мають злетіти тарифи на електроенергію: енергетика опинилась у найгіршому становищі за всю історію

В Україні зростає загроза реваншу! Влада кидає виклик