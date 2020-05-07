На Дніпропетровщині підтвердили ще 20 випадків COVID-19

За останню добу, 6 травня, на Дніпропетровщині зафіксували 20 нових випадків коронавирусної інфекції.
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Захворіли сім жителів Дніпра, четверо з Кам'янського, по дві особи з Марганця і Кривого Рогу, передає пресслужба Дніпропетровської обласної державної адміністрації.
Коронавірус в Дніпропетровській області: свіжа статистика
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Всього на Дніпропетровщині лабораторно підтверджено 588 випадків COVID-19. Вже одужали 72 пацієнта. Чотири жителя регіону померли.
Як писав OBOZREVATEL раніше, лікар попередив, що існує небезпека зараження COVID-19 при покупці кави на винос, якщо продавець є безсимптомним носієм.
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