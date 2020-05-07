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7 травня • оновлено в 12:44
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Карина Бондаренко
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На Дніпропетровщині підтвердили ще 20 випадків COVID-19

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За останню добу, 6 травня, на Дніпропетровщині зафіксували 20 нових випадків коронавирусної інфекції.

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Захворіли сім жителів Дніпра, четверо з Кам'янського, по дві особи з Марганця і Кривого Рогу, передає пресслужба Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

Коронавірус в Дніпропетровській області: свіжа статистика

Коронавірус в Дніпропетровській області: свіжа статистика

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Всього на Дніпропетровщині лабораторно підтверджено 588 випадків COVID-19. Вже одужали 72 пацієнта. Чотири жителя регіону померли.

Як писав OBOZREVATEL раніше, лікар попередив, що існує небезпека зараження COVID-19 при покупці кави на винос, якщо продавець є безсимптомним носієм.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Дніпро
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Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 13 691.

    Вилікувалися: 2396. Померли: 340.

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