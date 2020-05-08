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8 травня • оновлено в 08:00
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Карина Бондаренко
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На Дніпропетровщині підтвердили десятки нових випадків коронавірусу

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У четвер, 7 травня, коронавірус COVID-19 підтвердили ще у 27 жителів Дніпропетровщини.

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У Дніпрі зафіксували 13 нових випадків, у Кривому Розі – 11, ще два в Вільногірську і один випадок в Васильківському районі, повідомили в пресслужбі Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

Коронавірус в Дніпропетровській області: свіжа статистика

Коронавірус в Дніпропетровській області: свіжа статистика

pravda.com.ua

Всього з початку поширення захворювання в Дніпропетровській області захворіло 651 осіб. З них 74 пацієнта вже одужали.

На Дніпропетровщині підтвердили десятки нових випадків коронавірусу

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Дніпропетровській обласній державній адміністрації та обласній раді 7 травня зафіксували спалах коронавірусу. Захворювання підтвердили мінімум у 21 співробітника.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Дніпро
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