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28 квітня • оновлено в 08:20
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Аліна Рашевська
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На Дніпропетровщині підтвердили 8 нових випадків захворювання на коронавірус

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Станом на вечір 28 квітня в Дніпропетровській області зафіксували вісім нових випадків захворювання на COVID-19.

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Більшість заражених – медики. Про це повідомили в пресслужбі Дніпропетровської обласної ради.

Так, коронавірус виявили у трьох дніпрян, двоє з яких – співробітники міської лікарні №4. По одному хворому додалося в Кривому Розі і Кам'янському. В Апостолівському районі заразилися три медпрацівники центральної районної лікарні.

Коронавірус на Дніпропетровщині

Коронавірус на Дніпропетровщині

Euronews

Загальна кількість проведених досліджень по області становить 5063 тестів. Діагноз підтвердився у 318 осіб.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в європейських країнах коронавірус почав вщухати, тому Італія і Іспанія зважилися пом'якшити карантин. На сміливий крок пішли також в Ізраїлі і США.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
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