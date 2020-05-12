Головна Новини
12 травня • оновлено в 08:01
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Життя міста

Аліна Рашевська
Всі статті автора

На Дніпропетровщині підтвердили 17 нових випадків захворювання на коронавірус

346
Читати матеріал російською

Станом на ранок 12 травня в Дніпропетровській області зафіксували 17 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

У Дніпрі COVID-19 виявили у 11 містян. По двоє хворих додалося в Кривому Розі і Покрові, по одному – в Нікополі та Криничанському районі, повідомили в пресслужбі Дніпропетровської обласної ради.

Також зареєстрований один летальний випадок. У Кривому Розі помер онкохворий пацієнт з підтвердженим COVID-19. Загальна кількість померлих по області – 7.

Коронавірус в Дніпрі

Коронавірус в Дніпрі

delo.ua

Де можна заразитися коронавірусом в Дніпрі

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що коронавірусом COVID-19 по всьому світу заразилися вже майже 4,2 млн чоловік. Найбільше хвороба почала поширюватися в Мексиці, Пакистані та Панамі.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Аліна Рашевська
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Дніпро
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Дніпро Життя міста

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 15 648.

    Вилікувалися: 3288. Померли: 408.

  • У світі захворіли вже понад 4,2 млн осіб, загинули – 285 тисяч.

  • В Україні відкрилися салони краси, кафе і магазини: фоторепортаж масових гулянь.

  • Що трапиться, якщо вакцину проти коронавируса ніколи не винайдуть: вчені дали відповідь.

  • Експерти визнали закриття парків в Україні через карантин фікцією.

Новини

Топпублікації

Топблоги