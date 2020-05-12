На Дніпропетровщині підтвердили 17 нових випадків захворювання на коронавірус

Станом на ранок 12 травня в Дніпропетровській області зафіксували 17 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.
ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС
У Дніпрі COVID-19 виявили у 11 містян. По двоє хворих додалося в Кривому Розі і Покрові, по одному – в Нікополі та Криничанському районі, повідомили в пресслужбі Дніпропетровської обласної ради.
Також зареєстрований один летальний випадок. У Кривому Розі помер онкохворий пацієнт з підтвердженим COVID-19. Загальна кількість померлих по області – 7.
Коронавірус в Дніпрі
delo.ua
Де можна заразитися коронавірусом в Дніпрі
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що коронавірусом COVID-19 по всьому світу заразилися вже майже 4,2 млн чоловік. Найбільше хвороба почала поширюватися в Мексиці, Пакистані та Панамі.
Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал
Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".