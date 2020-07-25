У п'ятницю, 24 липня, в селі Миколаївка Дніпропетровської області підлітки врятували життя потопаючого чоловіка.

НП на воді сталася біля силікатного заводу. Про це повідомили в Facebook-групі "Першотравенськ в загальному і зокрема".

Чоловік, який знаходився в стані алкогольного сп'яніння, почав тонути у водоймі. На допомогу йому прийшла група підлітків. Хлопці витягли місцевого жителя на берег і надали йому першу допомогу.

На місце події викликали медиків. До приїзду лікарів один із підлітків зробив чоловікові штучне дихання і непрямий масаж серця. Також він тримав потерпілого на боці і притримував його язик, який почав западати всередину.

На Дніпропетровщині підлітки врятували потопаючого чоловіка Facebook/"Першотравенськ в загальному і зокрема"

За словами очевидців, чоловіка госпіталізували. Зараз він знаходиться в лікарні.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Дніпропетровщині під час риболовлі потонув чоловік.