На Дніпропетровщині перекрили дороги через ліквідацію районів. Відео

У п'ятницю, 24 липня, в Дніпропетровській області люди мітингували проти процесу децентралізації та ліквідації існуючих районів.

Жителі селища Петропавлівка Дніпропетровської області не підтримують приєднання населеного пункту до Синельниківського району. Про це повідомили в Telegram-каналі "Дніпро Зараз".

Місцеві жителі незадоволені рішенням, яке Верховна Рада прийняла 17 липня. Якщо раніше селище Петропавлівка було адміністративним центром Петропавлівського району, то тепер головним в новому районі буде місто Синельникове.

Нова карта Дніпропетровської області decentralization.gov.ua

Аби привернути увагу до своєї позиції, місцеві мешканці перекрили дороги відразу в двох місцях: на трасі біля в'їзду до Першотравенська і в Петропавлівці. Люди безперервно ходять через дорогу, не пропускаючи транспорт. Деякі тримають у руках плакати з вимогами скасувати створення нових районів.

Відзначимо, що в Петропавлівці протестувальники все ж дають проїхати місцевим жителям. Решта автомобілістів шикуються в чергу. На місце прибули співробітники поліції.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Верховна Рада поділила Дніпропетровщину на 7 нових районів, існуючі 22 ліквідують.