На Дніпропетровщині пенсіонерка пішла з дому і зникла. Фото і прикмети

Аліна Рашевська Життя міста 08:34, 1.10.2020

У місті Кам'янське Дніпропетровської області поліція розшукує 70-річну Валентину Далідуткіну.

Жінка пішла з дому в невідомому напрямку 10 вересня. Наразі її місцезнаходження не встановлено, повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Прикмети: зріст 165 см, худорлявої статури, волосся сиве коротке, очі сині.

Була одягнена в сукню світлого кольору.

Під Дніпром розшукують зниклу жінку.
Пресслужба ГУ НП

Якщо у Вас є будь-яка інформація про місцезнаходження Валентини, звертайтеся за телефонами: 102, 097 774 07 04, 096 586 94 41.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Дніпропетровщині безвісти зник 16-річний хлопчик.

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