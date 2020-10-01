На Дніпропетровщині пенсіонерка пішла з дому і зникла. Фото і прикмети

У місті Кам'янське Дніпропетровської області поліція розшукує 70-річну Валентину Далідуткіну.

Жінка пішла з дому в невідомому напрямку 10 вересня. Наразі її місцезнаходження не встановлено, повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Прикмети: зріст 165 см, худорлявої статури, волосся сиве коротке, очі сині.

Була одягнена в сукню світлого кольору.

Якщо у Вас є будь-яка інформація про місцезнаходження Валентини, звертайтеся за телефонами: 102, 097 774 07 04, 096 586 94 41.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Дніпропетровщині безвісти зник 16-річний хлопчик.