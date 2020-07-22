На Дніпропетровщині пенсіонери вийшли на мітинг: протестувальники погрожують перекрити дороги. Відео

У середу, 22 липня, в місті Нікополь Дніпропетровської області пенсіонери вийшли на акцію протесту під стінами міської ради.

Городяни вимагають відновити пільгові перевезення, які скасували через карантин. Про це повідомили на Facebook-сторінці громадської організації "Прихист".

Автобуси, які безкоштовно перевозять пільговиків, перестали працювати з введенням карантинних обмежень. Пенсіонери вимагають знову запустити соціальні перевезення.

До мітингувальників вийшли представники міськради і комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Чиновники відзначили, що такі перевезення можуть незабаром відновити по всій Україні, якщо Кабінет міністрів прийме рішення про пом'якшення карантину.

Якщо карантин не послаблять, влада Нікополя обіцяє створити спеціальну комісію і відновити пільгові перевезення на місцевому рівні. У такому випадку містом знову почнуть курсувати 13 соціальних автобусів, які працювали до карантину. Міська рада вже уклала попередні домовленості з перевізниками.

Відзначається, що перевезення відновлять не в повному обсязі. Вони будуть можливі тільки за умови дотримання в транспорті соціальної дистанції. Кількість пасажирів, яких може перевозити один автобус, також має бути обмежена.

Тепер необхідно дочекатися рішення Кабміну. Якщо його не приймуть, почнуться дії на місцях. Люди ж налаштовані рішуче: якщо пільгові перевезення не відновлять найближчим часом, протестувальники погрожують перекрити дороги.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що адаптивний карантин в Україні продовжили до осені.