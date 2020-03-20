На Дніпропетровщині організували акцію "Підвези медика на роботу"

У зв'язку з припиненням транспортного сполучення Дніпра з приміськими населеними пунктами багато жителів області вже кілька днів не можуть дістатися на роботу. Особливо гостро це питання постало для медиків, чия праця на даний момент особливо важлива.

Небайдужі мешканці Дніпропетровщини вирішили допомогти медпрацівникам, організувавши народну акцію "Підвези медика на роботу". Узгодження поїздок здійснюється в спеціальному чаті в Viber, повідомив на своїй сторінці в Facebook заступник головного лікаря з надання екстреної медичної допомоги Олександр Толубаєв.

Всього за добу він набрав близько 2000 учасників. Аналогічний канал з'явився і в Telegram, але поки що він тільки набирає обертів.

Акція "Підвези медика на роботу" Колаж

"Дійсно, для багатьох медиків дістатися на роботу чи повернутися з чергування додому стало вкрай складною проблемою. Вчора в лікарню Мечникова з дому не змогли доїхати 70 медсестер і санітарок. Васильківський, Солонянський, Синельниківський, Новомосковський, Дніпровський, Криничанський, Софіївський райони, м Кам'янське . З тих, хто працює щодня, деяким довелося оселитися в лікарні на 3-4 діб ", – розповів Толубаєв.

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Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в перший день обмеження пасажирського транспорту в Дніпрі водіям маршруток і автобусів було виписано 31 постанову на суму понад 500 тисяч гривень. Крім того, 180 водіїв відмовилися обслуговувати маршрути, в зв'язку з чим тисячі не змогли потрапити на роботу або дістатися додому.

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