На Дніпропетровщині оголосили в розшук чиновника, який вимагав хабар у півмільйона гривень. Фото

У Дніпропетровській області поліція розшукує чиновника-хабарника.

Як повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, в 2019 році Гаврилов Микола Васильович вимагав у фермера 500 тисяч гривень. За цю суму він обіцяв змінити цільове призначення земельної ділянки та припинити судові суперечки між ОТГ і фермерським господарством.

54-річний чоловік хотів, щоб зазначену суму йому перевели на рахунок двома рівними частинами. Правоохоронці зафіксували факт отримання хабарником 250 тисяч гривень.

Окрім вимагання, громадянин також вніс неправдиві відомості до офіційного документу. У ньому йшлося про самовільне зайняття землі фермерським господарством і ненадходження до бюджету територіальної громади плати за її використання в розмірі понад 500 тисяч гривень.

16 липня 2020 року зловмиснику заочно повідомили про підозру за статтями 366 і 368 Кримінального кодексу України. Чоловікові інкримінують одержання неправомірної вигоди у великому розмірі та складання завідомо неправдивих офіційних документів.

Розшукуваний Гаврилов Микола Васильович Пресслужба ГУНП в Дніпропетровській області

На даний момент місцезнаходження Гаврилова Ніколя Васильовича невідоме. Поліція розшукує його для подальшого затримання. Якщо Ви знаєте, де може перебувати підозрюваний, повідомте про це в Павлоградський відділ поліції або за телефонами: (066) 414 57 35; (099) 924 51 60 або 102. Анонімність гарантована

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