На Дніпропетровщині очікуються сильні пориви вітру: попередження

Дніпропетровським регіональним центром з гідрометеорології на 16 травня оголошено попередження про метеорологічне явище першого рівня небезпеки.

У Дніпрі та місцями по Дніпропетровській області очікуються пориви північного вітру 15-20 м/с. Про це повідомили в пресслужбі Державної служби надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

У суботу, 16 травня, прогнозується мінлива хмарність, вночі короткочасний дощ, вдень без істотних опадів. Вітер північний 7-12 м/с, вдень в Дніпрі і місцями по області пориви до 15-20 м/с. Температура повітря по області вночі +5...+10, вдень +14...+19. По Дніпру вночі +7...+9, вдень +16...+18.

Погода в Україні на 16 травня meteo.gov.ua

У неділю, 17 травня, очікується мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +5...+10, вдень +14...+19.

Погода в Україні на 17 травня meteo.gov.ua

У понеділок, 18 травня, також прогнозується мінлива хмарність, вночі місцями невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний 7-12 м/с, вдень місцями пориви до 15-20 м/с. Температура повітря вночі +5...+10, вдень +17...+22.

Погода в Україні на 18 травня meteo.gov.ua

Раніше OBOZREVATEL писав, що синоптик Ігор Кибальчич сказав, що травень 2020 не прогнозується дуже жарким, навпаки, середня температура може бути навіть трохи нижче норми.

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