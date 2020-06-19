На Дніпропетровщині обіцяють бурю: оголошено штормове попередження

На Дніпропетровщині очікується різке погіршення погодних умов. Так, з 19 по 22 червня в регіоні прогнозують сильні пориви вітру і попереджають про виникнення пожеж.

За прогнозами Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології, в найближчі дні очікується висока (5 класу) пожежна небезпека. Про це йдеться на сайті Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

Прогнозується:

19 червня: мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ. Вітер східний 7-12м/c. Температура повітря по області вночі від +15 до +20, вдень +31, по місту вночі +19, вдень +29.

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20 червня: мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер східний, 7-12 м/c. Температура повітря вночі +20, вдень від +26 до +31.

Погода meteo.gov.ua

21 червня: мінлива хмарність. Вдень гроза. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі від +15, вдень + 31.

Погода meteo.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Україні в п'ятницю, 19 червня, очікуються дощі з грозами, однак тепло збережеться.