На Дніпропетровщині натовп людей атакував закритий через карантин ринок. Відео

У суботу, 25 квітня, в місті Кам'янське Дніпропетровської області на карантин закрили Центральний ринок.

Його торговців і відвідувачів буквально виставили на вулицю. Десятки обурених містян відмовилися залишати територію ринку, вимагаючи негайно відновити його роботу, повідомили в Facebook-спільноті "Типовий Дніпродзержинськ (Кам'янське)".

У Кам'янському містяни атакували ринок Колаж

Як розповів в групі "Місто Кам'янське" в Facebook місцевий житель Костянтин Коліуш, у зв'язку з закриттям ринку його працівники зазнали значних збитків. Ніякого попередження вони заздалегідь не отримали.

"У торговців взяли містове, санепід, податок в цілому 1000 гривень, а через 1 годину закрили. Знали заздалегідь, але бабки забрали", – поділився він.

Скріншот Facebook / "Місто Кам'янське"

Деяких радикально налаштованих громадян охоронці виганяли силою.

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