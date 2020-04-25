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25 квітня • оновлено в 14:26
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На Дніпропетровщині натовп людей атакував закритий через карантин ринок. Відео

1.8т
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У суботу, 25 квітня, в місті Кам'янське Дніпропетровської області на карантин закрили Центральний ринок.

Його торговців і відвідувачів буквально виставили на вулицю. Десятки обурених містян відмовилися залишати територію ринку, вимагаючи негайно відновити його роботу, повідомили в Facebook-спільноті "Типовий Дніпродзержинськ (Кам'янське)".

У Кам'янському містяни атакували ринок

У Кам'янському містяни атакували ринок

Колаж

Як розповів в групі "Місто Кам'янське" в Facebook місцевий житель Костянтин Коліуш, у зв'язку з закриттям ринку його працівники зазнали значних збитків. Ніякого попередження вони заздалегідь не отримали.

"У торговців взяли містове, санепід, податок в цілому 1000 гривень, а через 1 годину закрили. Знали заздалегідь, але бабки забрали", – поділився він.

Скріншот

Скріншот

Facebook / "Місто Кам'янське"

Деяких радикально налаштованих громадян охоронці виганяли силою.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Кривому Розі побили курсанта, який зробив зауваження порушникам карантину. Інцидент трапився на мікрорайоні 7-й Зарічний.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Дикарис...)))
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Дніпро Життя міста

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