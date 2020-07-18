На Дніпропетровщині накрили таємну плантацію конопель на мільйони гривень. Фото

На Дніпропетровщині накрили таємну плантацію конопель. Пресслужба СБУ в Дніпропетровській області

У П'ятихатському районі Дніпропетровської області Служба безпеки України накрила нарколабораторію з коноплею.

Кілька місцевих жителів облаштували її на території домогосподарства одного з фігурантів. Плантація складалася з 400 кущів, повідомили в пресслужбі СБУ в Дніпропетровській області.

Збут наркотиків здійснювався на території регіону. Попередньо, вартість вилученої продукції – 400 кущів конопель та 2 кг готового до вживання наркотичного засобу – становить понад 5 мільйонів гривень.

На Дніпропетровщині накрили таємну плантацію конопель Пресслужба СБУ в Дніпропетровській області

Слідчі дії проводилися в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 310 Кримінального кодексу України – посів або вирощування снотворного маку чи конопель.

Наразі тривають заходи, спрямовані на встановлення всіх учасників угруповання з метою притягнення до кримінальної відповідальності.

На Дніпропетровщині накрили таємну плантацію конопель Пресслужба СБУ в Дніпропетровській області

На Дніпропетровщині накрили таємну плантацію конопель Пресслужба СБУ в Дніпропетровській області

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Дніпропетровщині затримали банду, яка викрала і катувала людину.