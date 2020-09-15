На Дніпропетровщині меморіал жертвам Другої світової осквернили свастикою. Фото

У понеділок, 14 вересня, в селі Межиріч Дніпропетровської області невідомі пошкодили меморіал, присвячений жертвам Другої світової війни.

На табличках з іменами загиблих під час бойових дій місцевих жителів вандали червоною фарбою намалювали свастику. Про це повідомили в пресслужбі Павлоградського відділу поліції (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).

Інцидент стався в селі Межиріч. 5632.com.ua

Зараз правоохоронці встановлюють особи зловмисників і шукають записи з камер спостереження, які могли зафіксувати момент вчинення акту вандалізму.

За фактом осквернення пам'ятника тим, хто боровся проти нацизму в роки Другої світової війни, відкрито кримінальне провадження. Правопорушників загрожує обмеження волі на строк від чотирьох до п'яти років або позбавлення волі на строк від чотирьох до семи років.

Вандали поглумилися над пам'ятником. 5632.com.ua

Відкрито кримінальне провадження. 5632.com.ua

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Кривому Розі чоловік наклав на себе руки в свій день народження. Тіло криворіжанина в гаражі виявила його дружина.