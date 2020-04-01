На Дніпропетровщині немісцеві медики зіткнулися з новою транспортною проблемою. Їм масово відмовляють у перевезенні через страх заразитися коронавірусом.

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Так, протягом останніх чотирьох днів подібні інциденти почастішали з електричками чаплинського напрямку. Серед "протестуючих" були як машиністи, так і пасажири поїздів, повідомив на своїй сторінці в Facebook заступник головного лікаря з хірургічної допомоги, нейрохірург лікарні Мечникова Юрій Скребець.

"Четвертий день поспіль чую від сестер і санітарок: електрички чаплинського напрямку, які підвозять залізничників, не беруть медпрацівників. Навіть розповідають про випадок, коли самі пасажири-залізничники висадили медиків з вагона під гаслом: "Геть звідси, ви розсадники інфекції", – розповів Скребець.

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Незважаючи на те, що "Укрзалізниця" організувала безкоштовне перевезення працівників сфери охорони здоров'я, ця ініціатива зовсім не полегшила їхнє життя. З таким сусідством згодні миритися далеко не всі.

"Дійсно, з ініціативи керівництва залізниці запущена програма з безкоштовного підвозу медиків. І вона працює. Але трапляються збої. Чаплинський напрям виявився проблемним. Спрацював людський фактор", – поділився він.

Скріншот Facebook / Юрій Скребець

Як зазначив Скребець, керівництво Придніпровської залізниці відреагувало на скарги пасажирів, які опинилися вигнанцями, і пообіцяло вже з завтрашнього дня вивести на маршрут додаткові вагони.

"Завтра буде додано два або три вагони спеціально для перевезення співробітників медичних установ, поліції, ДСНС. У вагонах буде виставлена озброєна охорона з метою запобігання протиправних дій в їхній бік. До винних у порушеннях роботи програми безкоштовного підвезення будуть прийняті дисциплінарні заходи", – сказано в публікації.

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