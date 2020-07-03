На Дніпропетровщині медики кинули на вулиці хворого чоловіка. Фото

У місті Нікополь Дніпропетровської області медики швидкої допомоги відмовили в лікуванні та госпіталізації літньому чоловікові з переломом стегна.

На той момент він вже кілька днів жив під деревом неподалік від магазину. Медпрацівники прийняли його за бездомного і не забрали до лікарні, так як хворий не має грошей і не зможе оплатити своє перебування в ній, повідомили в Facebook-групі "Типовий Нікополь".

Вчинок медиків обурив місцевих жителів, які всіляко намагалися допомогти хворій людині. За їх словами, чоловікові близько 60 років, він добре малює. Сам же чоловік пізніше зізнався, що має дім, проте не може туди дістатися – його милиці вкрали хулігани, а без них він не може пересуватися.

У Нікополі медики кинули на вулиці хворого чоловіка Facebook/"Типовий Нікополь"

Скріншот Facebook/"Типовий Нікополь"

Небайдужі містяни подбали, щоб у чоловіка була вода і їжа. На даний момент йому шукають притулок і домагаються надання медичної допомоги.

Скріншот Facebook/"Типовий Нікополь"

Скріншот Facebook/"Типовий Нікополь"

Скріншот Facebook/"Типовий Нікополь"

Скріншот Facebook/"Типовий Нікополь"

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що вночі 3 липня в Дніпро евакуювали бійця Збройних сил України з важким кульовим пораненням руки.