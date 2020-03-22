На Дніпропетровщині масово штрафують за порушення правил карантину

У неділю, 22 березня, в поліції повідомили про те, що Дніпропетровська область лідирує за кількістю порушень карантину.

У Дніпрі та області поліцейські склали 221 адміністративний протокол за ст. 44-3 (порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Про це повідомили в пресслужбі Національної поліції України.

Крім цього правоохоронці відкрили одну кримінальну справу за ст. ст. 325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних хвороб і масових отруєнь).

Дніпропетровська область лідирує за порушеннями карантину Пресслужба НПУ

Всього по Україні з початку карантинних заходів поліцейськими зафіксовано 1415 адміністративних порушень та відкрито дев'ять кримінальних справ.

Раніше OBOZREVATEL писав, що поліція Дніпропетровщини попередила про те, що під виглядом дезінфекції приміщень зловмисники можуть потрапляти в житло і скоювати злочини.

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