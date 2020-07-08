На Дніпропетровщині масовий мор риби: чиновники пояснили НП. Фото
У місті Нікополь Дніпропетровської області в Каховському водосховищі через нестачу кисню масово гине риба.
Це відбувається щороку в літній період через цвітіння води, розмноження дрібних синьо-зелених водоростей і накопичення в воді продуктів їх розпаду, зокрема аміаку, сірководню та нітратів, повідомили в пресслужбі Нікопольської міської ради (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
Під час гниття кисень витрачається більше, ніж виділяється, тому риба і її кормові організми отруюються. Нестача кисню призводить до літніх заморів риби та інших гідробіонтів, а також гальмує процеси самоочищення і мінералізації органічних речовин.
У зв'язку з публікаціями в соціальній мережі Facebook про замори риби і забруднення води Каховського водосховища, виконавчими органами Нікопольської міської ради відібрані проби води на санітарно-мікробіологічні та фізико-хімічні дослідження.
Результати дослідження будуть опубліковані на сайті Нікопольської міської ради.
Крім того, пресслужба надала динаміку рівня розчиненого кисню на водозаборі (н/ст. 1-го підйому "Кругла"):
Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що поліція Черкаської області затримала браконьєрську ОЗУ, яка під керівництвом колишнього міліціонера займалася незаконним виловом риби в Кременчуцькому водосховищі. У них вилучили близько 40 тонн риби.