На Дніпропетровщині масовий мор риби: чиновники пояснили НП. Фото

У місті Нікополь Дніпропетровської області в Каховському водосховищі через нестачу кисню масово гине риба.

Це відбувається щороку в літній період через цвітіння води, розмноження дрібних синьо-зелених водоростей і накопичення в воді продуктів їх розпаду, зокрема аміаку, сірководню та нітратів, повідомили в пресслужбі Нікопольської міської ради (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Під час гниття кисень витрачається більше, ніж виділяється, тому риба і її кормові організми отруюються. Нестача кисню призводить до літніх заморів риби та інших гідробіонтів, а також гальмує процеси самоочищення і мінералізації органічних речовин.

У Нікополі масовий мор риби. Фото пресслужби Нікопольської міської ради

У Нікополі масовий мор риби. Фото пресслужби Нікопольської міської ради

У зв'язку з публікаціями в соціальній мережі Facebook про замори риби і забруднення води Каховського водосховища, виконавчими органами Нікопольської міської ради відібрані проби води на санітарно-мікробіологічні та фізико-хімічні дослідження.

Результати дослідження будуть опубліковані на сайті Нікопольської міської ради.

У Нікополі масовий мор риби. Фото пресслужби Нікопольської міської ради

У Нікополі масовий мор риби. Фото пресслужби Нікопольської міської ради

У Нікополі масовий мор риби. Фото пресслужби Нікопольської міської ради

Крім того, пресслужба надала динаміку рівня розчиненого кисню на водозаборі (н/ст. 1-го підйому "Кругла"):

Динаміка рівня розчиненого кисню на водозаборі. Фото пресслужби Нікопольської міської ради

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що поліція Черкаської області затримала браконьєрську ОЗУ, яка під керівництвом колишнього міліціонера займалася незаконним виловом риби в Кременчуцькому водосховищі. У них вилучили близько 40 тонн риби.