На Дніпропетровщині майже місяць розшукують зниклого підлітка: фото і прикмети

У Дніпропетровській області шукають 14-річного Дениса Дьяконова з Павлограда.

Підліток безслідно зник понад місяць тому. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

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Відомо, що хлопчика в останній раз бачили вдома ще в жовтні, проте в поліцію звернулися тільки через місяць безуспішних пошуків. Раніше Денис неодноразово залишав місце проживання, але матері вдавалося розшукати його самостійно. За її словами, найімовірніше він може перебувати в Дніпрі.

Прикмети: на вигляд 13-15 років, зріст 160-170 см, волосся русяве, має невеликий шрам під оком від укусу собаки.

Був одягнений у чорні штани, сорочку чорного кольору і темну кофту. З огляду на нинішні погодні умови, можливо, одягнений в верхній одяг і шапку.

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Всіх, кому що-небудь відомо про місцезнаходження безвісти зниклого Дениса Дьяконова, просимо повідомити до Павлоградського відділ поліції Дніпропетровської області або в найближчий відділ Національної поліції України.

Контактні телефони: (056) 720-93-27; (066) 520 09 70; (095) 119-15-76 або на лінію "102".

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