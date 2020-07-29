У вівторок, 28 липня, в селі Миколаївка-1 Дніпропетровської області відбулися збори громади проти видобутку урану.

Люди протестували проти початку розробки уранових руд на межі сіл Миколаївка-1 і Сурське. Про це повідомили на сайті Миколаївської територіальної громади.

На Дніпропетровщині люди протестували проти видобутку ядерної сировини Сайт Миколаївської територіальної громади

Жителі сіл Дніпровського і Солонянського районів обурені тим, що їх просто поставили перед фактом того, що незабаром неподалік від їхніх населених пунктів почнуть видобувати ядерну сировину. При цьому не проводилися ніякі попередні громадські слухання, місцеві жителі своєї згоди на це не давали.

Приватна компанія ТОВ "АЕСУ" отримала дозвіл на користування природними надрами ще 2016 року. При цьому в документі йшлося про Криничанський та П'ятихатський райони, а не про Дніпровський та Солонянський. У самому дозволі Дніпровський район також не згадано.

Люди побоюються за своє життя і здоров'я, адже розробки можуть наблизитися до житлових будинків на 300 метрів. Це може призвести до загибелі врожаю, отруєння води в колодязях і свердловинах, зростання кількості онкологічних захворювань. Місцеві жителі хочуть звернути увагу влади на свою позицію, була також створена петиція до президента України.

На зборах проти видобутку урану були присутні жителі Миколаївки-1 і прилеглих сіл, гості з інших регіонів, активісти, фермери, підприємці, голова "Екологічного патруля" Тетяна Лампіка та помічниця депутата облради. Представники ТОВ "АЕСУ" відмовилися бути присутніми на заході під приводом карантину.

На Дніпропетровщині люди протестували проти видобутку ядерної сировини Сайт Миколаївської територіальної громади

На Дніпропетровщині люди протестували проти видобутку ядерної сировини Сайт Миколаївської територіальної громади

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на території Дніпровського і Солонянського районів Дніпропетровської області видобуватимуть і переробляти уранову руду.