На Дніпропетровщині коронавірусом заразилися понад 200 медиків: статистика

Ігор Кравченко Життя міста 13:51, 24.05.2020 Оновлено: 14:09, 24.05.2020

У Дніпропетровській області коронавірусом інфіковані 209 медичних працівників.

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На даний момент 15 медпрацівників госпіталізовано. Одна медсестра знаходиться у важкому стані через супутнє захворювання. Про це повідомив директор департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації Валерій Сердюк в ефірі "34 каналу".

"Це пристойна цифра. І це саме та цифра, яка мене, як керівника департаменту, і всю нашу медичну раду насторожує. Тому що, як я вже говорив не один раз, очікуємо ми основне інфікування і основне місце для поширення інфекціїце, як правило, лікувальні установи. 15 осіб госпіталізовано, з них є тільки одна пацієнтка досить складна. А так, в цілому, всі медики знаходяться на самоізоляції. Відчувають себе чудово", – повідомив Валерій Сердюк.

На Дніпропетровщині коронавірусом заразилися понад 200 медиків
pravda.com.ua

За даними Дніпропетровської обласної державної адміністрації, станом на 24 травня за останню добу було виявлено чотири нових випадки COVID -19. Всі нові випадки діагностовано у жителів Дніпра.

Всього з початку епідемії в Дніпропетровській області зафіксовано 869 випадків коронавірусу, з них 191 особа вже видужала. Летальних випадків – 17.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі офіційно зареєстровано 364 випадків захворювання коронавірусом. 123 людини вже одужали.

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