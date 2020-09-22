На Дніпропетровщині колишній бойовик "ДНР" здався СБУ

У Дніпропетровській області ексбойовик так званої ДНР добровільно здався Службі безпеки України під час програми "На тебе чекають вдома".

Ще один колишній прихильник "русского мира" зміг повернутися до нормального життя. Про це повідомили в пресслужбі СБУ Дніпропетровської області.

Житель Донецька приєднався до "народної міліції" терористичної організації "ДНР" на самому початку російської агресії. Зробив він це через необхідність забезпечувати свою сім'ю.

Через пів року служби донеччанин зрозумів, що дії окупантів не мають перспектив і водночас незаконні. Після цього він виїхав з непідконтрольної території на Дніпропетровщину. Проживаючи тут, чоловік ретельно приховував своє минуле через страх відповідальності перед законом і постійно змінював роботу.

Дізнавшись про програму "На тебе чекають вдома", колишній "правоохоронець" добровільно здався СБУ. Перевірка довела, що, перебуваючи на службі в "ДНР", чоловік не скоював тяжких правопорушень. Із огляду на ці обставини, суд звільнив його від кримінальної відповідальності.

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