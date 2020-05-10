На Дніпропетровщині кількість заражених коронавірусом перевищила 700 осіб

Ігор Кравченко Життя міста 10:04, 10.05.2020 Оновлено: 11:09, 10.05.2020

Станом на ранок 10 травня в Дніпропетровській області підтвердили 23 нових випадків зараження коронавірусом.

Загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу на Дніпропетровщині – 704, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

За даними Дніпропетровської обласної ради, нові випадки були виявлені в Дніпрі – 16, Кривому Розі – 1, П'ятихатському районі – 3, Софіївському районі – 1, Марганці – 1.

Кількість заражених коронавірусом перевищила 700 осіб
pravda.com.ua

Раніше OBOZREVATEL писав, що на Дніпропетровщині зафіксували три десятка нових випадків COVID-19. Найбільша кількість нових випадків було зафіксовано в Кривому Розі.

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