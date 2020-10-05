На Дніпропетровщині кілька селищ залишаться без води

У Дніпропетровській області 7 жовтня з 2:00 ночі до 22:00 не буде водопостачання в декількох великих селищах міського типу.

Відключення пов'язане з проведенням невідкладних аварійно-відновлювальних робіт на водогоні Д-500мм, повідомили в пресслужбі КП "Дніпроводоканал".

Води не буде за наступними адресами:

Центральна станція аерації КП "Дніпроводоканал";

сел. Волоське;

сел. Кам'янка;

сел. Ракшівка.

На період виконання робіт підприємство рекомендує створити необхідний запас питної води жителям і споживачам зазначених адрес.

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