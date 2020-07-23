На Дніпропетровщині газ для населення збували через заправки

На Дніпропетровщині правоохоронці викрили діяльність організованої злочинної групи.

Її учасники безпідставно отримували скраплений газ, передбачений для потреб населення негазифікованих районів, і реалізовували його через мережу підпільних заправних станцій. Про це повідомили в пресслужбі Національної поліції України.

Також вони подавали в органи місцевого самоврядування підроблені списки звернень жителів, які нібито мали потребу в газі. Зріджений газ, придбаний за ціною для потреб населення, злочинці продавали через мережу підпільних АЗС, але вже за ринковими цінами.

Щоб приховати свою злочинну діяльність, вони вносили частину коштів, нібито отриманих від споживачів, на рахунки комерційної структури. В результаті злочинної діяльності групи державі було завдано збитків на 4,7 мільйона гривень.

Наразі досудове розслідування в кримінальному провадженні завершено. Обвинувальний акт щодо шести посадових осіб комерційної структури направили до Бабушкінського районного суду Дніпра. Зловмисникам може загрожувати до дванадцяти років позбавлення волі.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що фірму з Дніпра запідозрили в фінансуванні бойовиків на Донбасі.