На Дніпропетровщині дозволили пом'якшити карантин і запустити транспорт

У суботу, 22 травня, Міністерство охорони здоров'я України внесло Дніпропетровську область до переліку регіонів, де дозволено переходити до другого етапу пом'якшення карантину.

Згідно даних Міністерства охорони здоров'я України, Дніпропетровська область відповідає показникам для послаблення протиепідемічних заходів та переходу до адаптивного етапу карантину. Про це повідомили в пресслужбі Дніпропетровської обласної ради.

Карантинні заходи на Дніпропетровщині будуть пом'якшені відповідно до постанови уряду, яка дозволяє проведення спортивних заходів до 50 осіб, запуск громадського транспорту і внутрішніх обласних перевезень, проведення релігійних заходів, діяльність готелів.

Також повідомляється, що на наступному етапі послаблення буде дозволена робота дитячих садків. Садки можу почати роботу вже з 25 травня.

Дніпропетровська область відповідає показникам для послаблення карантину МОЗ

Раніше OBOZREVATEL писав, що міська комісія з техногенно-екологічної безпеки Дніпра звернулася до президента України Володимиру Зеленському та уряду через те, що Дніпропетровській області не дозволили переходити до другого етапу пом'якшення карантину.