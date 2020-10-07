На Дніпропетровщині депутата міськради спіймали на хабарі

У Дніпропетровській області депутат міської ради постане перед судом за одержання хабара.

У липні поточного року обвинувачений одержав від підприємця неправомірну вигоду в розмірі 44 тисяч гривень. Як повідомили в пресслужбі прокуратури Дніпропетровської області, за ці гроші депутат, який за сумісництвом є головою постійної комісії з питань земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища та благоустрою, пообіцяв вирішити питання про надання йому в оренду земельної ділянки.

Дії депутата кваліфікували за ч. 2 ст. 369-2 КК України – одержання неправомірної вигоди для себе, обіцянка вплинути на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу от 2000 до 5500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.

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