На Дніпропетровщині давню пам'ятку перетворили на сільгоспугіддя

Життя міста 16:45, 31.07.2020

У Нікопольському районі Дніпропетровської області пошкодили давню пам'ятку археології.

На території Першотравенської територіальної громади кургани засіяли насінням соняшника. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Те, що цілісність курганних могильників порушена, правоохоронці виявили в липні 2020 року. Вони встановили, що тракторист за допомогою сільськогосподарської техніки обробив поверхню трьох курганів і їх охоронні зони. Після цього 35-річний чоловік засіяв цю територію соняшником.

Особистість правопорушника незабаром встановили. Йому повідомили про підозру в самовільному зайнятті земельної ділянки щодо земельних ділянок особливо цінних земель. Чоловікові загрожує обмеження або позбавлення волі на строк від двох до чотирьох років.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Кривому Розі накрили підпільний нафтопереробний завод.

Коментувати
Дніпро Життя міста

Дивіться також

Підліток без руки і ніг переплив Дніпро, встановивши рекорд України

Не тільки Курбан-Байрам: Зеленський запропонував ввести нові державні свята в Україні. Список

Скандальну Штепу підозрюють у вбивстві офіцера СБУ. Документи

Кравчук заявив про компроміси в переговорах щодо Донбасу і висловився про особливий статус

Венедіктова взяла в помічники ексгенпрокурора Піскуна. Документ