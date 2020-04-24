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24 квітня • оновлено в 11:01
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Аліна Рашевська
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На Дніпропетровщині чоловік торгував зброєю поштою

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У місті Павлоград Дніпропетровської області місцевий житель організував поставки вогнепальної зброї в різні регіони України через поштові відправлення.

23 квітня чоловік був викритий правоохоронними органами при спробі збуту двох пістолетів в приміщенні пошти. Його затримали в порядку ст. 208 КПК України, повідомили в пресслужбі прокуратури Дніпропетровської області.

Зараз вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

На Дніпропетровщині чоловік торгував зброєю поштою

На Дніпропетровщині чоловік торгував зброєю поштою

Прокуратура Дніпропетровської області

На Дніпропетровщині чоловік торгував зброєю поштою

На Дніпропетровщині чоловік торгував зброєю поштою

Прокуратура Дніпропетровської області

На Дніпропетровщині чоловік торгував зброєю поштою

На Дніпропетровщині чоловік торгував зброєю поштою

Прокуратура Дніпропетровської області

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в селищі Слобожанське Дніпропетровської області 22 квітня під час загадкових обставин померла однорічна дитина. У смерті малюка звинувачують його вітчима.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна
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