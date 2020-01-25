На Дніпропетровщині чоловік сокирою зарубав друга

У середу, 22 січня, в Юр'ївці Дніпропетровської області знайшли тіло 26-річного місцевого жителя.

За висновком судово-медичної експертизи смерть чоловіка настала через травму голови. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

За інформацією поліції, напередодні смерті потерпілий разом з приятелем були в гостях у знайомих і вживали спиртні напої. По дорозі додому між ними виникла сварка і бійка. Один з них взяв сокиру, кілька разів ударив супротивника і покинув місце злочину.

Потім чоловік повернувся додому, переодягнувся і пішов на роботу. В цей же день співробітники поліції затримали підозрюваного. Під час обшуку, в будинку затриманого було вилучено речі, які свідчать про причетність до злочину.

Чоловік сокирою зарубав одного Подробиці

Чоловікові повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

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