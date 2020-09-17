На Дніпропетровщині чиновник потрапив за ґрати через махінації зі шкільним харчуванням

На Дніпропетровщині суд виніс вирок колишньому начальнику відділу освіти, культури, молоді та спорту районної державної адміністрації, який погорів на великому хабарі.

Ексчиновник отримав 7 років в'язниці з конфіскацією майна. Про це повідомили в пресслужбі прокуратури Дніпропетровської області.

Встановлено, що в січні 2019 року начальник вимагав від підприємця неправомірну вигоду в розмірі 18 тисяч гривень. За цю суму він погодився укласти з ним договір про надання послуг харчування для сільської школи.

Чиновник був затриманий правоохоронцями під час передачі грошей. Його дії кваліфікували за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що НАБУ затримало на хабарі помічника "слуги народу" Юрченка.