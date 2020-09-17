На Дніпропетровщині чиновник потрапив за ґрати через махінації зі шкільним харчуванням

Аліна Рашевська Життя міста 15:30, 17.09.2020 Оновлено: 15:48, 17.09.2020

На Дніпропетровщині суд виніс вирок колишньому начальнику відділу освіти, культури, молоді та спорту районної державної адміністрації, який погорів на великому хабарі.

Ексчиновник отримав 7 років в'язниці з конфіскацією майна. Про це повідомили в пресслужбі прокуратури Дніпропетровської області.

Встановлено, що в січні 2019 року начальник вимагав від підприємця неправомірну вигоду в розмірі 18 тисяч гривень. За цю суму він погодився укласти з ним договір про надання послуг харчування для сільської школи.

Чиновник був затриманий правоохоронцями під час передачі грошей. Його дії кваліфікували за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що НАБУ затримало на хабарі помічника "слуги народу" Юрченка.

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