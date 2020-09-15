На Дніпропетровщині безвісти зникли двоє школярів. Фото

У місті Кам'янське Дніпропетровської області поліція розшукує двох зниклих школярів.

13-річний Сергій Демідов і 11-річний Богдан Таран не повернулися додому після занять 14 вересня. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Богдан Таранов:

Прикмети: на вигляд 11-12 років, середньої статури, темне коротке волосся, довге волосся до брів.

Був одягнений: сорочка темно-синього кольору з коротким рукавом, джинси синього кольору, чорні мокасини. При собі мав рюкзак червоного кольору.

У Кам'янському безвісти зникли двоє школярів. Пресслужба ГУ НП в Дніпропетровській області

Сергій Демідов:

Прикмети: на вигляд 12-13 років, худорлявої статури, темне волосся.

Був одягнений: футболка з довгим рукавом блакитного кольору з написом білого кольору спереду, джинси синього кольору, кросівки. При собі мав темний рюкзак.

Хлопчики не повернулися після додому після занять 14 вересня. Пресслужба ГУ НП в Дніпропетровській області

Якщо у Вас є будь-яка інформація про місцезнаходження хлопців, повідомляйте в поліцію за телефонами: "102", (096) 586 94 41, (068) 479 67 67.

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