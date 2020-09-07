На Дніпропетровщині безслідно зникла мати двох дітей. Фото

У Дніпропетровській області розшукують зниклу безвісти 33-річну Ольгу Антонюк.

Жінка проживає в селі Тернівка. Тиждень тому вона пішла з дому в невідомому напрямку, після чого перестала виходити на зв'язок з близькими, повідомляє "Дніпро оперативний".

Відомо, що у зниклої є двоє неповнолітніх дітей. Дівоче прізвище жінки – Мягких.

На Дніпропетровщині безслідно зникла Ольга Антонюк. Дніпро оперативний

Вона пішла з дому тиждень тому. Дніпро оперативний

Якщо Вам що-небудь відомо про місцезнаходження Ольги, повідомте про це на лінію "102".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі розшукують зниклого безвісти студента.