На Дніпропетровщині безслідно зникла мати двох дітей. Фото

Аліна Рашевська Життя міста 17:50, 7.09.2020

У Дніпропетровській області розшукують зниклу безвісти 33-річну Ольгу Антонюк.

Жінка проживає в селі Тернівка. Тиждень тому вона пішла з дому в невідомому напрямку, після чого перестала виходити на зв'язок з близькими, повідомляє "Дніпро оперативний".

Відомо, що у зниклої є двоє неповнолітніх дітей. Дівоче прізвище жінки – Мягких.

На Дніпропетровщині безслідно зникла Ольга Антонюк.
Дніпро оперативний
Вона пішла з дому тиждень тому.
Дніпро оперативний

Якщо Вам що-небудь відомо про місцезнаходження Ольги, повідомте про це на лінію "102".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі розшукують зниклого безвісти студента.

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