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На Дніпропетровщині безслідно зникла мати двох дітей. Фото

Аліна Рашевська
Аліна Рашевська
Життя міста
1,2 т.
На Дніпропетровщині безслідно зникла мати двох дітей. Фото

На Дніпропетровщині безслідно зникла мати двох дітей. Колаж

У Дніпропетровській області розшукують зниклу безвісти 33-річну Ольгу Антонюк.

Жінка проживає в селі Тернівка. Тиждень тому вона пішла з дому в невідомому напрямку, після чого перестала виходити на зв'язок з близькими, повідомляє "Дніпро оперативний".

Відомо, що у зниклої є двоє неповнолітніх дітей. Дівоче прізвище жінки – Мягких.

На Дніпропетровщині безслідно зникла Ольга Антонюк.

На Дніпропетровщині безслідно зникла Ольга Антонюк. Дніпро оперативний

Вона пішла з дому тиждень тому.

Вона пішла з дому тиждень тому. Дніпро оперативний

Якщо Вам що-небудь відомо про місцезнаходження Ольги, повідомте про це на лінію "102".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі розшукують зниклого безвісти студента.

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