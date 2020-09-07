На Дніпропетровщині безслідно зникла мати двох дітей. Фото

На Дніпропетровщині безслідно зникла мати двох дітей. Колаж
У Дніпропетровській області розшукують зниклу безвісти 33-річну Ольгу Антонюк.
Жінка проживає в селі Тернівка. Тиждень тому вона пішла з дому в невідомому напрямку, після чого перестала виходити на зв'язок з близькими, повідомляє "Дніпро оперативний".
Відомо, що у зниклої є двоє неповнолітніх дітей. Дівоче прізвище жінки – Мягких.
На Дніпропетровщині безслідно зникла Ольга Антонюк. Дніпро оперативний
Вона пішла з дому тиждень тому. Дніпро оперативний
Якщо Вам що-небудь відомо про місцезнаходження Ольги, повідомте про це на лінію "102".
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі розшукують зниклого безвісти студента.
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