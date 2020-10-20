На Дніпропетровщині банда роками тримала людей у трудовому рабстві
У Дніпропетровській області викрили групу осіб, яка утримувала людей в трудовому рабстві.
Шестеро жителів міста Апостолове протягом 2019-2020 років вербувала людей з уразливих груп населення, обіцяючи проживання, харчування та гідну оплату.
Заробітчани тяжко працювали на полях в Апостолівському районі, проживали в бараках, не мали можливості вільно покинути місце роботи і заробляли копійки.
Так, в рамках розслідування за місцями проживання фігурантів відбулися санкціоновані обшуки, в результаті яких поліцейські вилучили речові докази – майже 300 тис. грн, 650 літрів спирту, понад тисячу пачок сигарет, "чорнові" записи і комп'ютерну техніку.
Дії зловмисників кваліфіковані за ч. 2 ст. 149 Кримінального кодексу України – торгівля людьми. Їм загрожує від 5 до 12 років в'язниці з конфіскацією майна.
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