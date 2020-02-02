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2 лютого • оновлено в 11:15
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На Дніпропетровщині автомобіль збив на смерть чоловіка без ніг: фото 18+

1.2т
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У суботу, 1 лютого, в Кривому Розі Дніпропетровської області в автомобіль збив пішохода з інвалідністю.

Потерпілий помер до приїзду "швидкої". Про це повідомив Перший Міський (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).

Водій на Mercedes рухався з боку 95-го кварталу, проїхав весільне перехрестя і перед переходом на вулиці Марійській на смерть збив чоловіка.

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Як з'ясувалося, у загиблого не було обох ніг і пальців на руках. Правоохоронці розглядають версію самогубства.

Автомобіль збив на смерть чоловіка без ніг

Автомобіль збив на смерть чоловіка без ніг

Перший Міський

Автомобіль збив на смерть чоловіка без ніг

Автомобіль збив на смерть чоловіка без ніг

Перший Міський

Автомобіль збив на смерть чоловіка без ніг

Автомобіль збив на смерть чоловіка без ніг

Перший Міський

Автомобіль збив на смерть чоловіка без ніг

Автомобіль збив на смерть чоловіка без ніг

Перший Міський

На місці працювали патрульні і слідчий.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі чоловік застрелився у власній квартирі. При покійного виявили зареєстровану рушницю, з якого він імовірно застрелився.

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