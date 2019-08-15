На Дніпропетровщині 4 міста залишать без води: названа причина

У Дніпропетровській області можуть відключити водопостачання в чотирьох містах.

"Дніпровські енергетичні послуги" припиняють договірні відносини з водоканалом "Дніпро-Західний Донбас", повідомили в прес-службі Павлоградського виконкому.

Так, з 20 серпня постачальник змушений розірвати договір з водоканалом "Дніпро-Західний Донбас".

Відключення води Инфопорт

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Без води залишаться чотири населених пункти - Павлоград, Тернівка, Першотравенськ та Синельникове.

Причиною цього стала заборгованість підприємства за електроенергію в сумі 92 млн гривень.

У виконкомі звернулися з проханням терміново сплатити поточні рахунки за послуги водопостачання, водовідведення та за наявності - борги перед підприємством КП "Павлоградводоканал" за попередні періоди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україна можуть перейти на погодинну подачу води вже з 20 серпня.

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