На Дніпропетровщині 4 міста залишать без води: названа причина

У Дніпропетровській області можуть відключити водопостачання в чотирьох містах.
"Дніпровські енергетичні послуги" припиняють договірні відносини з водоканалом "Дніпро-Західний Донбас", повідомили в прес-службі Павлоградського виконкому.
Так, з 20 серпня постачальник змушений розірвати договір з водоканалом "Дніпро-Західний Донбас".
Відключення води
Инфопорт
Без води залишаться чотири населених пункти - Павлоград, Тернівка, Першотравенськ та Синельникове.
Причиною цього стала заборгованість підприємства за електроенергію в сумі 92 млн гривень.
У виконкомі звернулися з проханням терміново сплатити поточні рахунки за послуги водопостачання, водовідведення та за наявності - борги перед підприємством КП "Павлоградводоканал" за попередні періоди.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україна можуть перейти на погодинну подачу води вже з 20 серпня.
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